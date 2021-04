Aos 39 anos, Ibrahimovic está 'muito perto' de renovar com o Milan

O astro sueco Zlatan Ibrahimovic, que completa 40 anos em outubro, está "muito perto" de renovar seu contrato com o Milan, anunciou hoje o diretor técnico do clube italiano, Paolo Maldini.

"Faltam apenas pequenos detalhes. Estamos muito próximos da renovação", avaliou o ex-zagueiro da seleção italiana entrevistado pela Sky Television antes da partida de sua equipe contra o Parma, correspondente à 30ª rodada do Campeonato Italiano.

Leia Também Milan supera Parma no Italiano em jogo com assistência e expulsão de Ibrahimovic

O atacante sueco, artilheiro do Milan nesta temporada com 15 gols em 16 jogos do campeonato, voltou ao clube milanês em janeiro de 2020. Ele perdeu vários jogos devido a lesões, mas foi um dos responsáveis pela melhoria de seu time na Serie A.

Ibrahimovic tem contrato até o final da atual temporada e as negociações visam a renovação por mais uma temporada, até junho de 2022. Na temporada atual, Ibrahimovic foi fundamental para o Milan realizar uma boa campanha - a equipe está na segunda colocação com 63 pontos, oito atrás da líder Inter de Milão.