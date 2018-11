Aos 39 anos, Juan renova contrato com o Flamengo até abril de 2019

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a renovação contratual com o zagueiro Juan, de 39 anos. O veterano jogador, afastado do futebol por causa de uma grave lesão, acertou um novo vínculo até abril do ano que vem, quando deve se despedir do futebol profissional.

Juan sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles em setembro e precisou passar por cirurgia que vai tirá-lo do resto da temporada. O próprio Flamengo confirmou que o novo vínculo "é uma ampliação devido ao período de recuperação que o atleta ainda terá, já que o contrato acabaria em dezembro".

Apesar da idade avançada, Juan vinha sendo bastante importante para o Flamengo e chegou a ser titular em parte da temporada. Até por isso, sua grave lesão foi bastante sentida pelo time e pelos jogadores, que chegaram a prestar homenagens ao companheiro.

Resta saber como Juan se recuperará e se ele terá condições de voltar a jogar profissionalmente. Se isso acontecer, o jogador deverá fazer um jogo de despedida com a camisa do clube no ano que vem, assim como aconteceu com o goleiro Júlio César nesta temporada.