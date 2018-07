Aos 39 anos, Rivaldo vai jogar mais um ano em Angola

O brasileiro de 39 anos, campeão do mundo com o Brasil em 2002, cujas passadas elegantes fizeram sucesso no Barcelona e no Milan, disse ter boas expectativas apesar de completar 40 anos em abril.

"Será uma nova experiência para mim. Estou feliz por estar aqui e como em todos os clubes em que joguei irei honrar a camisa do Kabuscorp e espero retribuir as esperanças no gramado," disse ele em entrevista coletiva em Luanda.

A mídia local informa que ele assinou contrato de um ano com o clube, que foi vice-campeão de Angola no ano passado.

Rivaldo foi melhor jogador da Europa e do Mundo em 1999, campeão da Copa do Mundo em 2002 e triunfou na Liga dos Campeões em 2003.

(Reportagem de Mark Gleeson, editada por Pritha Sarkar)