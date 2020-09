Aos 40 anos, atacante Ricardo Oliveira é anunciado pelo Coritiba

O centroavante Ricardo Oliveira é o mais novo reforço do Coritiba para a disputa do Campeonato Brasileiro. O clube de Curitiba anunciou oficialmente o jogador de 40 anos no início da tarde desta terça-feira. "O atleta desembarca amanhã (quarta) na capital paranaense e inicia os protocolos de contratação", explicou a direção do time em uma nota oficial.

Ricardo Oliveira estava no Atlético-MG, mas deixou o clube alvinegro após alegar cinco meses de salários atrasados. A ação trabalhista do atacante gira em torno de R$ 3,7 milhões. Ele vinha treinando em São Paulo, onde mora com a família.

O atacante tem passagens pelo futebol espanhol e italiano, onde defendeu clubes como Betis, Valencia e Milan. No Brasil, começou na Portuguesa, jogou por Santos, São Paulo e Atlético-MG, onde fez 110 jogos e 37 gols. Além disso, vestiu a camisa da seleção brasileira.

No currículo, entre os títulos mais importantes, Ricardo Oliveira tem a conquista do Brasileirão de 2006 pelo São Paulo, do Campeonato Espanhol e da Copa da Uefa, ambos com o Valencia, e da Liga dos Campeões da Europa de 2007 com a camisa do Milan. Pela seleção, foi campeão da Copa América em 2004, no Peru, e da Copa das Confederações em 2005, na Alemanha.

O Coritiba luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O clube ocupa a 16.ª colocação com os mesmos 11 pontos do grupo da zona da degola. Após ser goleado pelo Fluminense por 4 a 0, na última segunda-feira, no Rio de Janeiro, o time paranaense receberá o São Paulo neste domingo, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 13.ª rodada.