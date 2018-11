Aos 40 anos, Formiga mira Copa de 2019 e quer 'fazer história'

Uma das maiores jogadoras do futebol feminino brasileiro em todos os tempos, Formiga é a cara da seleção. São mais de 20 anos defendendo a camisa amarela e, mesmo com 40 anos, ela ainda tem uma grande meta pela frente: disputar a Copa do Mundo da França, no ano que vem.

"Eu quero jogar a Copa do Mundo. Eu não tinha dito isto para ninguém até agora, mas, sim, é isso que eu quero fazer", declarou a veterana em nota publicada no site da Fifa nesta sexta-feira, véspera do amistoso com a França em Nice.

Se de fato disputar o Mundial do ano que vem, Formiga marcará ainda mais seu nome na história da modalidade. Ela seria a primeira jogadora a disputar sete edições da Copa, superando as seis da japonesa Homare Sawa, e, aos 41 anos, superaria a norte-americana Christie Rampone como a mais velha a jogar o torneio.

Formiga também se tornaria apenas a terceira atleta de linha, entre homens e mulheres, a jogar uma partida de Mundial com mais de 40 anos, feito alcançado apenas por Rampone e pelo camaronês Roger Milla, em 1994. "Eu vou ter 41 anos na Copa. Seria realmente legal emular o Roger Milla e fazer história. Todo mundo lembra de vê-lo na TV", comentou.

A jogadora ainda tentou explicar os motivos de sua longevidade no futebol. "Eu descanso muito. Não pretendia ainda estar aqui, mas minha paixão pelo futebol é tão forte que eu não quero parar. Superar barreiras me encoraja, me guia", afirmou.