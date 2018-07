Aos 40 anos, Fumagalli anuncia renovação com o Guarani até abril

Ainda não foi desta vez que Fumagalli pendurou as chuteiras. O Guarani terá a experiência do jogador no Paulista da Série A2. Nesta quarta-feira, aos 40 anos, o meia anunciou a renovação de contrato com o time de Campinas até o final da competição estadual, em abril. Depois disso, ele confirmou que irá se aposentar oficialmente.

Emocionado, o ídolo do clube explicou a decisão de prolongar a carreira por mais um período, uma vez que tem como objetivo chegar aos 300 jogos pelo clube - no momento, ele tem 296 partidas.

"Até os funcionários me pediram: joga mais um pouco, fica com a gente. Esse carinho que eu tenho, não tem preço, principalmente da minha família. Talvez fosse menos sofrido se eu encerrasse agora. Então, como tem data marcada para encerrar, eu acho que eu vou sofrer um pouco mais, porém, eu vou dar esse presente para eles. Eles estiveram comigo a vida inteira", disse.

Atualmente na terceira passagem pelo Guarani, Fumagalli é o quarto maior artilheiro da história do clube, com 89 gols. Ele só tem menos gols que outros três ídolos: Zuza, Nenê e Careca. Neste ano, com o gol marcado diante do Boa - empate por 2 a 2 -, ele ultrapassou Jorge Mendonça.

Com a renovação de Fumagalli, o Guarani deu início à montagem do elenco para a Série A2. Nos próximos dias, a diretoria vai confirmar o nome do novo treinador após a saída de Lisca. O escolhido terá como missão levar o time ao acesso à elite do futebol paulista, competição que não disputa desde 2013, quando foi rebaixado. O nome mais cotado é de Fernando Diniz, que fez sucesso no Audax.