Aos 41 anos, goleiro Brad Friedel renova com Tottenham até 2014

LONDRES - O veterano goleiro Brad Friedel, de 41 anos, acertou a prorrogação do seu contrato com o Tottenham por mais uma temporada para defender a equipe inglesa até 2014. O jogador norte-americano foi contratado pelo time de Londres em junho de 2011 e, desta forma, firmou vínculo para seguir no clube até quando completará 43 anos.

Nascido em 18 de maio de 1971, Friedel assinou novo compromisso com o Tottenham apesar do fato de que recentemente perdeu o posto de titular para Hugo Lloris, contratado em agosto junto ao Lyon, da França.

O experiente goleiro conseguiu uma incrível sequência de 310 partidas no Campeonato Inglês, um recorde na primeira divisão da Inglaterra, onde também atuou por Liverpool, Blackburn e Aston Villa, antes de chegar ao Tottenham no ano passado. Essa série de partidas só foi interrompida em outubro passado, quando Lloris assumiu a titularidade.

Friedel já vestiu a camisa da seleção dos Estados Unidos em 82 partidas e jogou por Columbus Crew, Galatasaray e Brondby antes de se transferir para o Liverpool, em 1997. Depois de três temporadas atuando pela equipe, ele ficou oito anos no Blackburn e três no Aston Villa, antes de finalmente ser contratado pelo Tottenham em 2011.