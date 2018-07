Aos 41 anos, Verón confirma retorno e reestreia pelo Estudiantes na Florida Cup

A Florida Cup terá ao menos uma grande atração para os fãs de futebol em sua edição de 2017. O torneio de pré-temporada nos Estados Unidos, encarado muito mais como uma forma de preparar as equipes para o restante do ano, promoverá o retorno de um dos grandes nomes do futebol argentino nos últimos tempos. Aposentado, Verón voltará a jogar com a camisa do Estudiantes.

Aos 41 anos, o meia confirmou em vídeo divulgado nesta sexta-feira que vai disputar a competição. Presidente do Estudiantes, ele havia prometido o retorno aos gramados, que agora tem uma data definida: dia 8 de janeiro, contra o Bayer Leverkusen, em St. Petersburg.

"A todos os torcedores do Estudiantes, neste 8 de janeiro volto a vestir estas cores que tanto amamos. Jogamos contra o Bayer Leverkusen na Florida Cup. Esperamos vocês, e esperamos somente a torcida de vocês", declarou em vídeo o jogador, que atuará pela primeira vez desde 2014, quando anunciou a aposentadoria.

O retorno de Verón aos gramados faz parte de um desafio lançado pelo presidente do Estudiantes. Ele afirmou que vestiria a camisa do clube em 2017 se os torcedores adquirissem ao menos 65% dos carnês de ingressos para a próxima temporada. Com a meta alcançada, o meia cumprirá sua parte do acordo.