Aos 41, volante Amaral deixa aposentadoria e jogará o Paulistão pelo Capivariano

"Não se desaprende a jogar futebol, mas preciso pegar firme nos treinos porque faz dois anos que não jogo", afirmou Amaral, que começou os trabalhos com o técnico Ivan Baitello na última segunda-feira.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Amaral defendeu Corinthians, Vasco, Grêmio, Vitória, Atlético-MG, Santa Cruz, Catanduvense, Poços de Caldas, Itumbiara, Parma-ITA, Benfica-POR e Fiorentina-ITA, entre outros.

Apesar de ter passado por grandes clubes do futebol brasileiro e internacional, Amaral vem enfrentando dificuldades financeiras, tanto que está morando com os pais na cidade de Capivari. Durante o tempo parado, o volante participou de jogos festivos e partidas de showbol.

Se Amaral chegou, um outro jogador está de saída do Capivariano. O atacante Raphael Macena alegou problemas familiares e desistiu do acerto com o time, que está no Grupo 4 do Paulistão ao lado de Santos, Penapolense, Bragantino e XV de Piracicaba. A estreia será contra outro novato, o Red Bull, no dia 1.º de fevereiro, na Arena Capivari.