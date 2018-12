Aos 42 anos, Loco Abreu é anunciado como reforço do Rio Branco-ES para 2019

Aos 42 anos, Loco Abreu é o novo reforço do Rio Branco, do Espírito Santo. Ídolo do Botafogo e da seleção uruguaia, o consagrado atacante assinou contrato para a disputa do Campeonato Capixaba de 2019, que tem início em fevereiro.

"Finalmente chegou esse dia. A nação capa-preta pode se preparar para curtir um Estadual muito legal. Dentro de campo, vou me preocupar dia a dia para trabalhar e dar alegria ao torcedor alvinegro. Agradeço o carinho que a torcida já vinha demonstrando por mim nas redes sociais", afirmou o novo atacante alvinegro.

Para o presidente do Rio Branco, Luciano Mendonça, essa é a maior contratação da história do futebol capixaba. Já o atacante diz que foi uma "maluquice do presidente que deu certo".

Sebastián Abreu tem passagens pelo futebol brasileiro, europeu, uruguaio, mexicano e argentino, além de ter na bagagem a disputa de duas Copas do Mundo.

No Brasil, a consagração veio no Botafogo. Ele chegou ao clube em 2010, sendo eleito o segundo melhor atacante do Brasileirão naquele ano. Em sua passagem pelo time carioca, fez 63 gols, alcançando o posto de segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Botafogo.