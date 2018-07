Aos 42 anos, Zé Roberto renova por mais uma temporada com o Palmeiras

O Palmeiras confirmou nesta sexta-feira, nas redes sociais, a renovação do contrato do lateral-esquerdo Zé Roberto por mais uma temporada. "Seguirei por mais um ano porque sei que fiz a melhor escolha da minha carreira", disse o jogador de 42 anos através das redes sociais do clube.

Logo após a conquista do título do Campeonato Brasileiro, Zé Roberto já havia dado pistas de que prolongaria a sua carreira. "Acho que o momento não é de encerrar a carreira, é de viver esse momento. Então vamos continuar vivendo", afirmou o jogador ainda no gramado do Allianz Parque após o triunfo sobre a Chapecoense.

Zé Roberto renova seu contrato: "Seguirei mais um ano porque sei que fiz a melhor escolha para a minha carreira" ➤ https://t.co/yNFLQAuOYH pic.twitter.com/IlK8HvHt4Q — SE Palmeiras (@SEPalmeiras) 9 de dezembro de 2016

O cuidado com a forma física e alimentação e o empenho nos treinos deram ao veterano a chance de acertar as contas com o passado. O Brasileirão era uma lacuna na carreira, que registra feitos no futebol alemão e com a seleção brasileira, pela qual ganhou duas vezes a Copa América e outras duas edições da Copa das Confederações.

De acordo com Altamiro Bottino, coordenador científico do Palmeiras, diversas características corporais do jogador estão "acima da curva" do desempenho da maioria os atletas.

Bottino explica que Zé Roberto potencializa sua composição genética com uma disciplina que também está acima da média. "Nós controlamos o jogador durante o período em que ele está no clube. Em grande parte do tempo, ele precisa se cuidar", explica. "Muitos jogadores, no mundo todo, ficam devendo na disciplina", avalia.