Aos 43 anos, Buffon estabelece 2023 como limite para se aposentar do futebol

Um dos maiores goleiros da história da Itália, Gianluigi Buffon já estabeleceu uma data para definitivamente parar de jogar profissionalmente. Hoje, com 43 anos, o jogador da Juventus pensa em atuar por mais dois e se aposentar do futebol em 2023. Mas não descarta antecipar essa ideia para o final da atual temporada.

"Na minha cabeça, realmente há um sinal de parada final, um limite máximo, que é junho de 2023. Esse é o máximo, realmente o máximo. Mas eu também poderia parar de jogar em quatro meses", indicou o goleiro, em entrevista publicada nesta quarta-feira pelo jornal britânico The Guardian.

Buffon, que atuou em apenas 10 jogos na atual temporada - principalmente na Copa da Itália, sendo reserva do polonês Szczesny -, tem contrato com a Juventus até junho deste ano. "Dizem que, quando você atinge a minha idade, o declínio acontece de uma só vez, de um momento para o outro. Eu não acredito nisso. Eu sinto o que sinto e as sensações que tenho dentro de mim não me fazem pensar que vai haver algum colapso repentino", comentou.

O goleiro admitiu que segue na ativa com uma idade fora dos padrões para jogadores de futebol por acreditar que o destino guarda algum momento histórico para a sua carreira. Ele jamais conquistou a Liga dos Campeões da Europa, justamente o grande objetivo da Juventus nos últimos anos.

"Eu também acredito fortemente no destino. Quando a Juventus me ofereceu a chance de voltar, pensei: 'Nunca se sabe, talvez haja uma razão, algo pelo qual deva voltar. Uma última grande história para escrever'. Então, sendo honesto, há uma parte que se resume a esse pedaço de ego que todos nós temos", frisou.

O goleiro deixou a Juventus em 2018 após mais de 15 anos no clube e passou uma temporada no Paris Saint-Germain. Depois, retornou em 2019.