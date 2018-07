Aos 45, Van der Sar pega pênalti em retorno ao futebol profissional

Edwin van der Sar mexeu com o brio dos torcedores mais saudosos neste sábado. Jogando pelo Noordwijk, da 4ª divisão do Campeonato Holandês, o lendário goleiro de Manchester United, Juventus e Ajax voltou a atuar profissionalmente quase cinco anos após a aposentadoria do futebol, defendendo até um pênalti no empate por 1 a 1 com o Jodan Boys.

O arqueiro voltou a jogar aos 45 anos para fazer um favor à sua equipe nas categorias de base, que ficou sem opções para meta após o titular Mustafa Mare Zine sofrer lesão. Van der Sar jogou pelo clube de 1985, quando ainda era adolescente, até 1990, quando chamou a atenção de Louis van Gaal no comando do Ajax.

Após nove anos no gigante holandês, o goleiro se transferiu para a Juventus, seguindo para o inglês Fulham, onde ficaria entre 2001 e 2005, ano de transferência para o Manchester United. Sob o comando de Alex Ferguson, o atleta fez história na equipe, conquistando 11 títulos pelos diabos vermelhos até sua aposentadoria, em 2011.