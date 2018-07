Nos acréscimos, México arranca empate com Portugal na Copa das Confederações

Portugal e México estrearam com empate em 2 a 2 na Copa das Confederações. As seleções jogaram na Kazan Arena neste domingo, 18, pelo Grupo A do torneio. Portugal vencia por 2 a 1 até os 46 minutos do segundo tempo de jogo, quando Héctor Moreno fez de cabeça após cobrança de escanteio e deixou tudo igual.

Depois de uma primeira etapa onde as duas equipes jogaram de forma ofensiva na maior parte do tempo e fizeram um gol cada, a segunda etapa só esquentou nos últimos 10 minutos de jogo, depois das substituições. A partida marcou ainda a primeira intervenção decisiva da equipe de árbitros de vídeo na Copa das Confederações, que anulou um gol de Portugal no primeiro tempo.

Grande nome da Copa das Confederações, Cristiano Ronaldo teve mais destaque no primeiro tempo de jogo, quando deu assistência e acertou um passe de calcanhar que por pouco não resultou no segundo gol da seleção portuguesa.

O resultado deixa a anfitriã Rússia na liderança isolada do grupo com três pontos, depois da vitória por 2 a 0 sobre a Nova Zelândia. Na proxima quarta, 21, Rússia e Portugal jogam no Estádio do Spartak às 12h (de Brasília), enquanto México e Nova Zelândia duelam no Estádio Olímpico de Sochi, às 15h.

HOMENAGEM - Antes da partida, as equipes fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do incêndio florestal que provocou a morte de pelo menos 60 pessoas em Portugal na última madrugada.

O time português jogou com braçadeiras pretas em sinal de luto pelas vítimas e, em nota antes do jogo, a Federação Porguesa de Futebol informou que vai arrecadar recursos para entregar ao município de Pedrógão Grande, onde aconteceu o incêndio.

O JOGO - A equipe mexicana pressionou e dominou os primeiros dez minutos de jogo, dando poucas oportunidades de ataque aos portugueses. Em busca da posse de bola, o time europeu investiu nos passes curtos no meio de campo e deixou o jogo mais equilibrado.

Aos 20 do primeiro tempo, Cristiano Ronaldo acertou uma bomba no travessão, da entrada da área. Na sobra, Nani chutou cruzado, a bola desviou em Pepe, e balançou as redes. Porém, o gol foi anulado por impedimento anotado pelo árbitro de vídeo.

O gol anulado animou a seleção de Portugal, que passou a jogar de forma mais ofensiva. Criou oportunidades com André Gomes e William Carvalho. O time mexicano teve chance de marcar em cobrança de falta de Vela e em cabeçada de Hernández, o Chicharito.

Aos 34, Cristiano Ronaldo invadiu a área pela esquerda e achou Quaresma sozinho. O atacante driblou Ochoa e abriu o placar para os portugueses. Cinco minutos depois, CR7 repetiu a dose e mais uma vez deixou Quaresma na cara do gol com um belo toque de calcanhar, mas dessa vez a bola não entrou.

No final do primeiro tempo, Guerreiro furou e a bola sobrou para Vela, que levantou na pequena área para Chicharito cabeçear sem chances para Rui Patrício e marcar para os mexicanos aos 41. O primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1.

Nos primeiros vinte minutos do segundo tempo, as equipes não conseguiram criar grandes oportunidades e o jogo esfriou. Aos 24, Adrien Silva fez falta em Giovani dos Santos e levou o primeiro cartão amarelo da Copa das Confederações.

Aos 35, Quaresma mais uma vez recebeu de Cristiano Ronaldo fora da área e chutou nas mãos de Ochoa. No lance seguinte, o México teve oportunidade de virar com Giovanni dos Santos, que arrancou pela direita e chutou para fora.

Com a entrada de André Silva, o time português voltou à ficar mais ofensivo. Ochoa fez bela defesa na cabeçada de André Silva aos 39, mas não conseguiu evitar o gol de Cédric, aos 40 minutos do segundo tempo. O atacante bateu cruzado após passe de Gelson Martins. Depois do gol, mais uma vez o árbitro de vídeo analisou o lance. Desta vez, valeu.

Aos 46 minutos de jogo no segundo tempo, após cobrança de escanteio, Héctor Moreno subiu para cabeçear no canto do goleiro Rui Patrício e selar o empate em 2 a 2.

Ficha técnica:

Portugal 2 X 2 México

Portugal: Rui Patrício; Cédric Soares, Pepe, José Fonte e Raphael Guerreiro; William Carvalho, João Moutinho (Adrien Silva) e André Gomes; Luis Nani (Gelson Martins), Ricardo Quaresma (André Silva) e Cristiano Ronaldo . Técnico: Fernando Santos.

México: Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo (Nestor Araújo), Diego Reyes;, Héctor Moreno e Miguel Layún; Jonathan dos Santos, Héctor Herrera, Carlos Vela (Giovani dos Santos) e Andrés Guardado; Raúl Jiménez (Oribe Peralta) e Javier Hernández. Técnico: Juan Carlos Osório.

Gols: Quaresma (Portugal), aos 34 do primeiro tempo, e Chicharito (México), aos 41; Cédric (Portugal), aos 40 do segundo tempo; e Moreno (México), aos 46.

Árbitro: Néstor Pitana (Fifa/Argentina).

Cartões amarelos: Adrien Silva e André Gomes (Portugal)

Renda: Não divulgada.

Público: 34.372.

Local: Estádio Kazan Arena, em Kazan (Rússia).