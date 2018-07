Aos 46, Viola retorna ao futebol em clube da 4ª divisão paulista

A última divisão de acesso do futebol paulista vai ganhar mais um grande nome para a disputa do torneio desde ano. Após o anúncio de Muller pelo Fernandópolis, o Taboão da Serra confirmou a chegada de Viola para a disputa da 4ª divisão do campeonato estadual.

Anderson Nóbrega, presidente da equipe situada na região metropolitana de São Paulo, afirmou ao site da Federação Paulista de Futebol que existe um acordo com o atacante e vê com bons olhos a aposta no jogador revelado pelo Corinthians, com passagens por Santos, Palmeiras e Flamengo e ainda campeão do mundo em 1994, nos Estados Unidos, com a seleção brasileira.

O presidente do Taboão da Serra informou que não há contrato com Viola, mas que o clube e o jogador já estão apalavrados. "O acordo é para ele jogar só jogos em Taboão da Serra. Sabemos que ele vai jogar todos as partidas em casa. Isso para é preservá-lo na questão física", explica Nóbrega.

Viola participou de algumas edições do showbol, evento realizado em gramado artificial, após as últimas passagens no futebol por Grêmio Osasco, Tanabi e Portuguesa nos últimos dois anos. Este será o 23º clube da carreira do jogador, eternamente ligado ao time que o revelou, o Corinthians.