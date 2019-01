Aos 49 anos, Túlio Maravilha passa em branco na estreia pelo Taboão da Serra

Diferente do ano passado, quando não atuou, Túlio Maravilha esteve em campo neste sábado como titular do Taboão da Serra já na primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A3 - a terceira divisão estadual. Contudo, o veterano atacante de 49 anos não marcou, assim como seu time, que ficou no empate por 0 a 0 contra o Audax. O jogo aconteceu em Guarulhos (SP).

O dia também não foi dos melhores para o Comercial, que recebeu o Noroeste em Ribeirão Preto (SP) e foi derrotado por 1 a 0 diante de sua torcida.

Em questão de resultado, o destaque foi o Velo Clube, que venceu o Grêmio Osasco por 3 a 0 fora de casa, com gols de Chuck e Adriano (duas vezes). Em Indaiatuba, teve vira-vira do Primavera para cima do São Carlos por 2 a 1.

Rio Preto e Batatais começaram a temporada empatando por 1 a 1, em São José do Rio Preto (SP). Jô abriu o placar para o time da casa e Diego Santos, cobrando pênalti, empatou para o de Batatais (SP). A rodada vai ser fechada neste domingo com mais três jogos.