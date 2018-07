Aos 75 anos, morre o ex-presidente do Santos Samir Jorge Abdul-Hak

Morreu na tarde desta segunda-feira o ex-presidente do Santos Samir Jorge Abdul-Hak, aos 75 anos. O dirigente estava internado há pouco mais de uma semana no hospital Guilherme Álvaro, em Santos, por causa de um câncer.

Abdul-Hak comandou o clube alvinegro entre 1994 e 1998. Foi o responsável pelo início da construção do Centro de Treinamento Rei Pelé e esteve à frente do clube na conquista dos títulos do Torneio Rio-São Paulo de 1997 e da Copa Conmebol de 1998.

O Santos emitiu comunicado lamentando a morte do presidente. "O Santos FC lamenta o falecimento do seu ex-presidente Samir Jorge Abdul-Hak, que tinha 75 anos. Ele foi presidente de 1994 a 1999. O Clube decretou luto oficial de três dias".

A morte do dirigente acontece 13 dias após o falecimento de outro presidente do clube. Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, que comandou o Santos entre 2009 e 2014, morreu em 16 de agosto, aos 73 anos, por causa de um tumor no reto.

