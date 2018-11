Aos 83 anos, morre Aldyr Schlee, o criador da camisa da seleção brasileira

Morreu, nesta quinta-feira à noite, aos 83 anos, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Aldyr Schlee, o criador da camisa da seleção brasileira. Há dez anos, o escritor sofria de câncer de pele e há uma semana estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, na cidade gaúcha.

Schlee venceu um concurso do jornal carioca "Correio da Manhã" para definir as cores do uniforme da seleção em 1953. Três anos antes, o Brasil perdera a final da Copa do Mundo em casa para o Uruguai e a camisa branca foi aposentada.

Como prêmio, Schlee, que fez mais de uma centena de esboços, ganhou um estágio no jornal e o equivalente a R$ 20 mil. A estreia da camisa foi em 1954. Passados 64 anos, a camisa da seleção é a mais conhecida do esporte em todo o mundo.