Aos 84 anos, morre o narrador esportivo Luiz Carlos Fabrini

O narrador esportivo Luiz Carlos Fabrini, de 84 anos, morreu nesta quinta-feira, na cidade de São José do Rio Preto. Ele estava internado no Hospital de Base há alguns dias em decorrência de alguns problemas de saúde.

Nos últimos dez anos, Fabrini era narrador e comentarista da Rede Vida. Ele atuava em transmissões de jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior e de divisões de acesso do Campeonato Paulista.

Conhecido pelo bordão "o gol é seu", ele iniciou a carreira em Barretos, na década de 50, e passou por diversas rádios. Fabrini deixa mulher e três filhos. O velório dele acontece na tarde desta quinta-feira, em Barretos e o enterro será na sexta-feira, no cemitério municipal da cidade.

