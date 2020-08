Aos 85 anos, Pepe, o 'Canhão da Vila', moderniza sua marca e lança nova linha de produtos na web

O “Canhão da Vila”, José Macia, mais conhecido como Pepe, ídolo do Santos, lançou sua mais nova linha de produtos licenciados na web. Tudo isso, em meio a uma pandemia. O lançamento dos itens, que agora carregarão a marca “Pepe 122”, referente aos 122 km/h que a bola atingia em seus chutes certeiros, faz parte de um projeto de modernização, mas para ele representa um novo começo.

“A ideia de inovar numa nova marca foi da agência Talent Ego, que fez um convite no ano passado para gerenciar a minha carreira. Mas eles queriam fazer algo maior. Por isso, mudaram o nome da marca de ‘Canhão da Vila’ para ‘Pepe 122 km/h’. Como querem atingir o mercado internacional acharam que o nome ‘Canhão’ poderia não ser bem aceito. Acredito que lançar agora os meus produtos no meio desta pandemia terá um significado especial. Pra mim, que estou há mais de quatro meses em casa, é como mais um novo recomeço. Agora, aos 85 anos”, disse o ex-jogador.

Cada item relembrará um momento específico da história do craque. E haja história para Pepe contar. Sua trajetória é cercada de jogos antológicos, gols marcantes e títulos inesquecíveis, como a partida entre Santos e Palmeiras, em 1958, no Pacaembu, que terminou 7 a 6 para os alvinegros. Na ocasião, Pepe marcou três tentos.

Essa e outras histórias do Canhão da Vila serão “narradas” através de seus produtos. O mais interessante é que todos eles possuem um QR Code, que redireciona as pessoas para um vídeo, onde o próprio Pepe conta o que aconteceu na ilustração dos itens.

“Acho incrível que eles possam 'contar' um pouco da minha história. Para falar a verdade, ainda me surpreendo com tanta tecnologia. Fico feliz de estar acompanhando a modernidade. Não é fácil na minha idade. Ainda sou mais da leitura de livros e de fazer minhas palavras cruzadas. Deixo essas coisas mais com minha filha. Primeiro foi o canal do YouTube 'Pepe 11' e agora esses produtos inovadores”, contou o craque.

Essas memórias serão eternizadas em canecas, coolers térmicos, baldes de gelo, pôsteres, quebra-cabeças, descanso para copos, abridor de garrafas e até mesmo kits para churrasqueiros. Mas se engana quem acredita que Pepe entrou no mundo dos negócios agora. Ele já possuía sua marca de camisetas muito antes de lançar a nova coleção.

“Tudo começou com a linha de camisetas 'Pepe - Canhão da Vila' criada pela minha filha Gisa. Teve muita aceitação. Nós viajamos por várias cidades do estado de São Paulo para lançar. Era gostoso ver as pessoas, de todas as idades, vestindo as minhas camisetas. Sempre faziam questão de que fossem autografadas”, explicou.

Gisa, por sua vez, está orgulhosa. Para a filha de Pepe esse produtos são uma homenagem em vida. O intuito deles, além de celebrar os 85 anos do craque, alcançados em fevereiro, é eternizar a memória de seu pai, que mantém as lembranças vivas, sempre com muito senso de humor e cheias de detalhes.

“Fazer produtos com uma marca do meu pai sempre foi um sonho. Mas precisava de ajuda para viabilizar. Quando a agência Talent Ego me procurou apresentando o projeto, fiquei muito feliz. Esses produtos são uma homenagem em vida. A intenção é eternizar o ídolo através dos QR Codes, com ele contando histórias de sua carreira. E é muito bom de ouvi-lo. Ele é um ótimo contador de histórias, pois tem uma memória incrível em detalhes, além de senso de humor. Acredito que ter um produto com ele contando uma história de sua carreira vai agradar em cheio os amantes do futebol”, afirmou Gisa.