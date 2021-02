Aos 89 anos, Zagallo é vacinado contra o coronavírus no Rio de Janeiro

Um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, Zagallo está vacinado contra o coronavírus. Nesta segunda-feira, ele recebeu a primeira dose da coronavac no posto preparado no Parque Olímpico da Barra, no Rio. O tetracampeão mundial foi ao local de vacinação acompanhado por um neto e ainda precisará receber a segunda dose do imunizante em 28 dias.

Com 89 anos, Zagallo faz parte do grupo de risco para o coronavírus. E não deixou de lembrar da sua principal superstição ao ser vacinado, divulgando uma foto da imunização em seu perfil no Instagram.

"Hoje foi dia de ir tomar a vacina da covid. A primeira dose já foi! Zagallo vacina = 13 letras", escreveu na legenda da foto na rede social, e também incluindo hashtags com as mensagens "vacinado" e "Velho Lobo tá on".

Zagallo foi campeão mundial pela seleção brasileira quatro vezes: em 1958 e 1962 como jogador, sendo titular nas duas campanhas, em 1970, como treinador, e em 1994, como coordenador técnico.