Aparelhos de ar condicionado de CT do Fla teriam passado por manutenção na quinta

Os aparelhos de ar condicionado do Centro de Treinamento (CT) do Flamengo teriam passado por trabalhos de manutenção preventiva em dois dias dessa semana, inclusive na quinta-feira, véspera do incêndio que causou a morte de dez adolescentes e deixou outros três feridos. Um curto-circuito seguido de explosão de um dos equipamentos é uma das possíveis causas da tragédia.

Reunida desde o início da manhã em um gabinete de crise montado na sede do clube, na Gávea, zona sul do Rio, a diretoria do Flamengo teria documentos que atestariam manutenções realizadas na segunda-feira e na quinta. Todos os aparelhos de ar condicionado do CT teriam passado pelo procedimento, incluindo o do alojamento que incendiou.

Diretores e funcionários do Flamengo estão reunidos desde as 9h15 da manhã trabalhando em diversas frentes para tentar dar respostas à tragédia ocorrida na sexta. Oficialmente, o principal assunto é auxílio aos familiares dos jovens mortos, mas grupos de trabalho também atuam no levantamento de documentos que atestem a regularidade de todas as instalações do clube.

Na sexta, o Corpo de Bombeiros informou que o CT não estava regular em termos de documentação de combate a incêndio, e a Prefeitura do Rio emitiu nota em que declarava que o alojamento que incendiou seria irregular. A diretoria do Flamengo ainda não bateu o martelo sobre se irá se pronunciar neste sábado. A tendência, contudo, é haver pelo menos um pronunciamento na metade final da tarde.