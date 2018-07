Macaé só empata com o Paraná em casa pela Série B do Brasileiro

Com um futebol muito abaixo do que já demonstrou em partidas no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ), o Macaé ficou no empate sem gols diante do Paraná nesta terça-feira, na abertura da 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e acabou perdendo mais uma oportunidade de encostar nas primeiras colocações.

Com o resultado, o Macaé já soma dois jogos sem vitórias e fica estagnado na oitava colocação com 22 pontos, enquanto que o Paraná dá mais um passo para fugir da zona de rebaixamento com o ponto conquistado longe de casa. O clube paranaense aparece na 13.ª posição com 16 pontos, a quatro do Boa, o primeiro time do descenso.

Mesmo atuando no estádio Cláudio Moacyr - local em que o Macaé perdeu apenas um jogo em toda a temporada de 2015 -, o Paraná assumiu o papel de protagonista, teve mais posse de bola durante todo o primeiro tempo e foi mais arisco. Porém, desperdiçou as boas chances que teve diante de um rival que não conseguiu implantar seu futebol e cometeu muito erros de passes.

Assim como o primeiro tempo, o Macaé fez uma segunda etapa para se esquecer. O clube do Rio de Janeiro estava irreconhecível e chegou até mesmo ser sufocado em alguns momentos pelo Paraná, que ganhou o meio de campo, mas encontrava dificuldades para finalizar.

Na próxima rodada, o Macaé visita o Vitória na próxima terça-feira, às 19h30, no estádio Barradão, em Salvador. Já o Paraná recebe o Náutico mo mesmo dia e horário, no estádio Durival Britto, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

MACAÉ 0 x 0 PARANÁ

MACAÉ - Rafael; Henrique, Douglas Assis, Thiago Cardoso e Diego Corrêa (Bruno Santos); Gedeil, Alison, Juninho e Marquinho; Pipico (Jonas) e Anselmo. Técnico: Marcelo Cabo.

PARANÁ - Marcos; Ricardinho, Luiz Felipe, Luciano Castán e Fernandes; Washington, Rafael Carioca, Lucas Pará (Wanderson) e Danielzinho; Henrique e Fernando Viana. Técnico: Fernando Diniz.

CARTÃO AMARELO - Fernandes (Paraná).

ÁRBITRO - Carlos Ronne Casas de Paiva (AC).

RENDA - R$ 26.380,00.

PÚBLICO - 2.557 pagantes.

LOCAL - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).