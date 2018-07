Apático, Vasco fica apenas no empate sem gols com Joinville na Série B

RIO - A Arena Joinville, em Joinville (SC), ao que parece, não parece mesmo fazer bem ao Vasco. No retorno ao estádio onde o clube caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, o time fez uma partida apática neste sábado e ficou no empate por 0 a 0 contra o Joinville, em partida válida pela sétima rodada da competição.

Com os reforços de Rodrigo e Edmilson, o técnico Adilson Batista escalou o Vasco em um esquema diferente daquele que o time vinha jogando. A equipe carioca foi para a partida com três zagueiros, pensando em se reforçar na defesa contra o vice-líder da competição e em explorar os contragolpes com o avanço de seus alas.

Mas, no primeiro tempo, o que se viu foi um Vasco confuso. O trio de zagueiros em mais de uma vez bateu cabeça na defesa e o time levou pouco perigo nos avanços pelos lados. De quebra, as melhores chances foram do Joinville - Tartá, aos 21, e Edgar Junio, no minuto seguinte, obrigaram Diogo Silva a fazer duas defesas importantes.

Na etapa complementar, Adilson Batista sacou o atacante Rafael Silva e colocou Yago em campo. Apesar de o Vasco aumentar a sua posse de bola no campo de ataque, o time continuou apático e concluindo pouco. E, na única vez em que teve a chance de definir o marcador, aos 37 minutos, Edmilson perdeu cara a cara com o goleiro Ivan.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 0 x 0 VASCO

JOINVILLE - Ivan; Ratinho, Bruno Aguiar, Rafael e Bruno Costa; Franco, Washington, Marcelo Costa (Hugo) e Tartá (Harrison); Edgar Junio (Fernando Viana) e Jael. Técnico: Hemerson Maria.

VASCO - Diogo Silva; Luan (Guilherme Biteco), Rodrigo e Douglas Silva; Diego Renan, Fabrício, Pedro Ken, Douglas e Marlon; Rafael Silva (Yago) e Edmilson. Técnico: Adilson Batista.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Silva, Diego Renan, Rodrigo e Fabrício (Vasco).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).