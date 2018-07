Apenas advertido por expulsão, Allione pode jogar pelo Palmeiras contra o Inter

O meia argentino Allione foi apenas advertido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) pela expulsão na partida contra o Grêmio, na eliminação do Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. Com isso, ele poderá ser escalado na partida diante do Internacional, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e não precisará cumprir a suspensão automática.

Allione é um dos candidatos à vaga de Moisés, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele seria uma opção mais ofensiva para a criação de jogadas. Também disputam o lugar o volante Thiago Santos, o lateral-esquerdo Zé Roberto e o meia Cleiton Xavier.

Torcedores do Palmeiras demonstraram preocupação nas redes sociais diante da escalação do jogador na partida contra o Sport. Eles temiam uma punição ao clube pela escalação de um jogador em situação irregular. O julgamento, no entanto, não havia acontecido e, portanto, não havia possibilidade de punição.

O meia foi expulso aos 20 minutos do segundo duelo contra o Grêmio, quando o Palmeiras ainda ganhava por 1 a 0 e garantia a classificação às semifinais. A expulsão fez o time gaúcho crescer na partida e conseguir o empate - a equipe vai fazer a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Na saída do estádio, Allione pediu desculpas aos companheiros e à torcida por ter levado cartão vermelho.