Apenas cumprindo tabela, Avaí e Athletico-PR empatam sem gols em Florianópolis

Cumprindo tabela nesta 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, Avaí e Athletico-PR ficaram no empate sem gols, neste domingo, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Apesar do duelo ter sido bastante movimentado, o placar não saiu do zero por conta de uma boa atuação do goleiro Lucas Frigeri, que salvou os donos da casa por diversas vezes.

Com apenas 20 pontos somados em 38 rodadas, o Avaí fecha a sua participação no Brasileirão na lanterna. Ao todo foram apenas três vitórias, 11 empates e 24 derrotas. Já o Athletico-PR, que garantiu vaga na Copa Libertadores de 2020 graças ao título da Copa do Brasil, terminou a competição em quinto, com 64 pontos.

A partida começou bastante equilibrada no meio de campo com o Avaí tentando apertar o Athletico-PR em seu campo de ataque e do outro lado o adversário apostava nos contra-ataques rápidos para abrir o placar. Tanto que a primeira chance de perigo veio mesmo pelos lados do time paranaense. Logo aos quatro minutos, Erick recebeu na entrada da área e soltou o pé de perna esquerda, mas não conseguiu pegar muito bem na bola e parou em uma boa defesa do goleiro Lucas Frigeri.

A partir daí, o Avaí conseguiu aumentar o seu volume de jogo e respondeu com perigo aos 11 minutos. Após mais uma falta cruzada na área por Pedro Castro, Luan aproveitou a sobra e finalizou bem, mas a bola saiu rente à trave direita do goleiro Léo.

O Athletico-PR, por sua vez, voltou a criar uma boa chance aos 25 minutos, quando Vitinho apareceu bem e finalizou de forma cruzada, mas pegou muito efeito e saiu pela linha de fundo. Já aos 43 foi a vez de Tomás Andrade ficar próximo de tirar o zero do placar. O meio-campista do time paranaense aproveitou o bate rebate na área e chegou chutando de chapa. Mas, ligado no lance, Lucas Frigeri conseguiu fazer uma boa defesa à queima-roupa. Nos minutos finais, a partida continuou movimentada, mas o primeiro tempo terminou mesmo empatado sem gols.

Na volta do intervalo, a partida continuou equilibrada, mas nos 15 primeiros minutos o Athletico-PR fez Lucas Frigeri trabalhar duas vezes para salvar o Avaí. Aos 11, em um contra-ataque fulminante, Camacho lançou Vitinho, que chutou cruzado e obrigou o arqueiro a espalmar para o meio da área. No rebote, Pedrinho acabou pegando errado na bola e finalizou para fora.

Dois minutos depois foi a vez do próprio atacante chegar com perigo. Pedrinho invadiu a área pela esquerda, se livrou de um zagueiro e finalizou forte, mas dessa vez Lucas Frigeri conseguiu mandar para escanteio.

A resposta do Avaí veio apenas aos 23 minutos, em sua primeira jogada de ataque. Luan Pereira recebeu na pequena área e bateu na saída de Léo, que conseguiu se esticar todo e fazer a defesa.

Nos minutos finais, as duas equipes fizeram diversas alterações e o ritmo do duelo caiu um pouco. Apesar disso, o Athletico-PR ficou bem próximo de tirar o zero do placar aos 40. Vitinho fez bela jogada pela esquerda e arriscou de longe. A bola tinha destino certo, mas Lucas Frigeri fez novamente mais uma boa defesa.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 x 0 ATHLETICO-PR

AVAÍ - Lucas Frigeri; Léo, Zé Marcos, Marquinhos Silva e Ramon Pereira; Pedro Castro (Marcinho), Richard Franco, Wesley (Gabriel Lima), Luan Pereira e João Paulo (Vinícius Araújo); Jonathan. Técnico: Evandro Camillato.

ATHLETICO-PR - Léo; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius (Abner Felipe); Camacho, Erick e Tomás Andrade (Bruno Nazário); Vitinho, Brian Romero e Pedrinho (Matheus Rossetto). Técnico: Eduardo Barros (interino).

CARTÕES AMARELOS - Marquinhos Silva e Marcinho (Avaí); Vitinho (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Dyorgines Padovani (ES).

RENDA - R$ 71.266,00.

PÚBLICO - 2.445 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).