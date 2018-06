Apenas dois visitantes vencem em 11 jogos de ida do mata-mata da Série D

Moto Club-MA e Campinense-PB foram os últimos times que conseguiram vencer jogos fora de casa, neste domingo, em duas das 11 partidas de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro realizadas neste domingo.

Líder na primeira fase, o Moto Club foi até o interior da Bahia e bateu o Fluminense da Bahia, em Feira de Santana. Agora pode perder por até um gol de diferença na volta no próximo domingo. O Campinense-PB fez 1 a 0 sobre o Itabaiana-SE, em Aracaju (SE), com um gol de Thiago Potiguar, de falta, aos 46 minutos do segundo tempo. Na partida de volta joga pelo empate em Campina Grande (PB) e, caso perca por um gol de diferença, a definição na vaga ocorrerá nos pênaltis.

A maior vantagem em casa foi conquistada pelo Altos-PI, que fez 3 a 0 em cima do Nacional-AM, aproveitando a crise do time amazonense, cuja semana foi tumultuada, com greve dos jogadores por falta de pagamento de salários. O time do Piauí pode perder até por dois gols na volta. Na Arena da Floresta, na capital do Acre, o Rio Branco-AC fez 3 a 0 em cima do Independente-PA. Agora tem larga vantagem para a volta.

No Maranhão, o Imperatriz venceu por 1 a 0 o América-RN, que vinha de boa campanha. O time potiguar vai precisar vencer por dois gols de diferença na volta. No duelo catarinense, o Brusque aproveitou o fator casa para derrotar o Tubarão por 1 a 0.

MUITOS EMPATES

No Maranhão, Cordino-MA e Ferroviário-CE empataram por 3 a 3, levando a definição para o jogo de volta. Quem vencer fica com a vaga na terceira fase. No Amapá, no estádio Zerão, Santos-AP e Manaus-AM empataram por 1 a 1.

No Mato Grosso do Sul, Novoperário-MS e Iporá-GO ficaram no 2 a 2. No Paraná, o Maringá-PR empatou por 1 a 1 com o Caxias-RS, mesmo placar da partida entre URT e Treze-PB em Minas Gerais.

Esta fase da competição contou com dois jogos no sábado e vai ter mais três nesta segunda-feira à noite. O Linense recebe no interior de São Paulo o Sinop-MT, enquanto o Internacional de Lages-SC atua em casa contra o Uberlândia-MG. No interior gaúcho, acontece o duelo estadual entre Novo Hamburgo e São José.

Confira os jogos de ida da segunda fase da Série D:

Sábado

Brasiliense-DF 2 x 1 Sergipe-SE

Novorizontino-SP 2 x 1 Macaé-RJ

Domingo

Cordino-MA 3 x 3 Ferroviário-CE

Altos-PI 3 x 0 Nacional-AM

Fluminense de Feira-BA 0 x 2 Moto Club-MA

Imperatriz-MA 1 x 0 América-RN

Maringá-PR 1 x 1 Caxias-RS

Brusque-SC 1 x 0 Tubarão-SC

URT-MG 1 x 1 Treze-PB

Itabaiana-SE 0 x 1 Campinense-PB

Novoperário-MS 2 x 2 Iporá-GO

Santos-AP 1 x 1 Manaus-AM

Rio Branco-AC 3 x 0 Independente-PA

Segunda-feira

19h30

Linense-SP x Sinop-MT

20h

Inter de Lages-SC x Uberlândia-MG

Novo Hamburgo-RS x São José-RS