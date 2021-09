Apenas o 11º técnico da Alemanha, Hansi Flick estreia com missão de resgatar sucesso da seleção

A seleção alemã inicia uma nova fase nesta quinta-feira pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. Após ser comandada durante 15 anos por Joachim Löw, a tetracampeã mundial terá um novo comandante à beira do campo, Hansi Flick, ex-Bayern de Munique. O novo treinador alemão assume com a missão de resgatar o sucesso da equipe, que atravessa má fase e está fora da zona de classificação para o Mundial do Catar, em 2022.

Em um primeiro momento, a escolha da Federação Alemã de Futebol (DFB, sigla em alemão) por Hansi Flick parece ter sido óbvia devido ao seu sucesso na montagem da equipe que ergueu a taça da Liga dos Campeões na temporada 2019-2020, com direito a um 8 a 2 sobre o Barcelona nas quartas de final e prêmio de melhor técnico da Europa. Mas, trata-se de um tradicional processo no futebol alemão, semelhante ao que colocou seu antecessor no cargo. Não é à toa que Flick é apenas o 11º treinador de toda a história da seleção.

Antes de ser contratado como assistente técnico de Niko Kovac na equipe bávara, Flick trabalhou como auxiliar de Low entre 2006 e 2014 na própria seleção alemã, estando presente na conquista da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Anteriormente, Low seguiu os mesmos passos auxiliando Klinsmann no comando da Alemanha.

Em terceiro lugar no Grupo J, com 6 pontos, a seleção alemã encara Liechtenstein, fora de casa nesta quinta, às 15h45, com o objetivo de voltar à zona de classificação das Eliminatórias. Flick não poderá contar com Neuer e Müller, referências da equipe, por causa de lesão.

Confira todos os técnicos da história da Alemanha