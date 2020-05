Apesar da crise, Corinthians garante que não fará mudanças nas equipes da base

O Departamento de Formação de Atletas do Corinthians confirmou, nesta quinta-feira, a reestruturação em suas categorias de base, mas sem a dispensa de "atletas promissores".

"O objetivo principal do departamento no atual momento, por conta da exclusão dos campeonatos de base em 2020, é a readequação no quadro de colaboradores e nos elencos de cada categoria, e valorizar os jogadores de maior potencial para quando houver o retorno das competições", informou um comunicado no site oficial e nas redes sociais do clube.

A atitude do clube é por causa da pandemia do novo coronavírus e o consequente cancelamento dos campeonatos das categorias de base em 2020. "O planejamento segue a linha metodológica utilizada no clube, mantendo todas as categorias já existentes, pois elas são fundamentais para o desenvolvimento desses atletas", continuou a nota.

O Corinthians possui grande tradição na formação de jogadores nas categorias de base. Somente na Copa São Paulo de Juniores, principal competição nesta categoria do País, o time de Parque São Jorge soma dez conquistas.