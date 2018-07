Apesar da derrota, Tite exalta '1º tempo muito bom' do Corinthians

Ainda sentindo a debandada de titulares após o título brasileiro da última temporada, o Corinthians estreou em 2016 com derrota para o Atlético-MG, por 1 a 0, no domingo. Apesar do resultado negativo na primeira partida da equipe na Florida Cup, o técnico Tite viu pontos positivos na atuação, principalmente no primeiro tempo.

"Eu tinha um dilema de uma situação mais conservadora ou o time procurar fazer o que fará no ano. Independentemente de correr algum risco pela força do Atlético-MG, o nível do primeiro tempo foi muito bom", declarou.

Na etapa final, Tite mudou praticamente todo o time, o que fez o nível diminuir, e aí o Atlético-MG chegou ao único gol da partida, com Hyuri. Mas o técnico ficou feliz com a manutenção do estilo do ano passado. "As triangulações se mantiveram. Pressiona alto, médio ou baixo e procura jogar", comentou.

O Corinthians ainda tenta a contratação de novos reforços para substituir as saídas de Ralf, Renato Augusto, Jadson e Vagner Love. Gil e Elias também ainda podem sair. Até o momento, o clube se reforçou com Vilson, Marlone, Douglas e Alan Mineiro, e deve anunciar Guilherme em breve.

Com tantas mudanças, tanto Tite quanto os jogadores já pediram paciência à torcida para que a equipe exiba futebol semelhante ao do ano passado. Na quarta-feira, o Corinthians fará sua segunda partida na Florida Cup contra o Shakhtar Donetsk, em Orlando.