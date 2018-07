Apesar da derrota, Abel se diz 'orgulhoso' no Inter

Depois de cinco vitórias consecutivas, o Internacional foi derrotado na última quarta-feira pelo São Paulo, por 1 a 0, em pleno Beira-Rio, pelo Brasileirão. O desempenho de seus comandados, no entanto, principalmente no segundo tempo, deixou o técnico Abel Braga satisfeito. Mais do que isso, ele se disse "orgulhoso" com o comportamento da equipe.

"Fiquei orgulhoso com o inconformismo do time perante o resultado. Houve uma entrega muito grande por parte de todos os jogadores. Mas cometemos um erro e pagamos caro na partida", declarou o treinador, que viu o meia D''Alessandro entoar o discurso. "Perdemos sem merecer. Ao menos um empate seria mais justo. Agora, é continuar lutando."

De fato, o Inter tentou de todas as formas buscar o empate no segundo tempo. Chegou a ter um gol bem anulado de Rafael Moura e acertou o travessão de Rogério Ceni no fim, com Wellington Paulista. O São Paulo, bem fechado soube segurar a vantagem obtida na etapa inicial.

Após o apito final, a ordem no Inter já é pensar na próxima partida. No sábado, a equipe terá a difícil tarefa de enfrentar o Atlético-MG no Independência. "Este calendário não é fácil. Temos que ir novamente para a arena em 72 horas. Vou deixar todo mundo à vontade, pois só vai ir para o jogo quem estiver 100%", projetou.