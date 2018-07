Apesar da derrota, Dorival elogia atuação do Palmeiras

Dorival Júnior se disse frustrado pelo placar de 3 a 0 sofrido pelo Palmeiras diante do Fluminense, neste sábado à noite, no Maracanã. Segundo ele, o time fez uma boa partida e o resultado final não condiz com o que foi o jogo. Mas, após a 12.ª derrota na competição, o técnico foi categórico: no momento, sua única preocupação é tirar a equipe da parte de baixo da tabela.

"Eu prefiro caminhar com a realidade e saber que nossa maior briga, neste momento, é o afastamento deste grupo (de rebaixados)", afirmou. "Tudo passa por um pouco de tempo e paciência."

Mas Dorival, que realizou seu terceiro jogo à frente da equipe, também se disse "esperançoso". Na avaliação dele, a derrota não condiz com o desempenho de seus comandados. "O Palmeiras também teve méritos. É um resultado que, pelo número de gols, deixa dúvidas. Mas, para mim, das três apresentações, principalmente os últimos 45 minutos, foi a melhor."

Segundo o técnico, o Fluminense marcou seus gols "nos momentos oportunos", sendo o terceiro deles quando o Palmeiras era melhor na partida. O gol de Conca contou com a colaboração de Fábio, que falhou no lance, mas o treinador não quis culpar o goleiro. "Eu não costumo falar a respeito de jogadores individualmente", disse. "Seria muito cômodo para minha pessoa sair jogando a culpa para um ou para outro."

Indiretamente, porém, Dorival reconheceu que o terceiro gol do tricolor carioca sepultou uma reação. "Chances claras de gol nós tivemos muitas. Mesmo com o 2 a 0, se tivéssemos feito 2 a 1, poderia ser diferente", lamentou o técnico.