Apesar da derrota e oscilações, Dorival vê São Paulo em evolução

Para o técnico Dorival Junior, a fraca atuação do São Paulo diante do Atlético-MG, na última quarta-feira, no Independência, mesmo com a derrota por 1 a 0, mostra que o time está evoluindo. Acuado, o clube tricolor foi dominado pela equipe da casa.

+ Acuado, São Paulo joga mal e perde para o Atlético-MG em Belo Horizonte

"O São Paulo vinha fazendo pontos e perdeu um jogo difícil. Teve chances, sofreu, mas foi um grande jogo. A equipe vem evoluindo, melhorando e não tenho dúvida que sábado faremos um grande jogo perante o nosso torcedor", disse o treinador, em referência à partida contra o Atlético-PR, no Pacaembu, pela 28ª rodada.

O técnico disse que alertou o time sobre lances como o que culminou no gol do Atlético-MG, de pênalti, após jogada pela lateral-direita. "O gol que levamos, por incrível que pareça, nós alertávamos sobre os laterais, as movimentações. E aconteceu. São jogadores inteligentes que em um rápido movimento criam uma situação favorável. O Marcos Rocha tem essa técnica de colocar a bola onde quer. É um lateral que se assemelha a um passe. O Atlético-MG foi feliz."

O treinador ainda elogiou a atuação de Eder Militão, zagueiro de origem, mas que se firmou na lateral-direita do time tricolor. "Eles estavam com uma triangulação forte pelo lado e o Militão deu conta. O Robinho fez uma movimentação no primeiro tempo e recebeu dentro da área, numa falha conjunta nossa. No geral foi bem, evoluindo e dando consistência ao time. É questão de tempo para continuar evoluindo."