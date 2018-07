Apesar da derrota em casa, Gareca aprova atuação do Palmeiras

Apesar da derrota para o Cruzeiro por 2 a 1 e o fato de completar cinco partidas consecutivas sem vitórias no Campeonato Brasileiro, o clima não é de desespero no Palmeiras. Pelo contrário. O técnico Ricardo Gareca, que comandou a equipe pela segunda vez, comemorou a clara evolução tática do time, apesar do resultado negativo nesta tarde no Estádio do Pacaembu, pela 11ª rodada.

"O jogo contra o Cruzeiro me deixa mais tranquilo (em comparação a partida contra o Santos). Não pelo resultado, claro, mas pelo rendimento do time. Tivemos uma boa postura e os erros cometidos são todos corrigíveis", garantiu o treinador, que fez questão de assumir a responsabilidade. "Quem monta o time sou eu, então os erros são meus".

Gareca não tem muito tempo para lamentações, já que na quarta-feira tem pela frente o Avaí, em Florianópolis, pela Copa do Brasil, e depois o clássico contra o Corinthians, na casa do rival, pelo Brasileirão. O treinador pretende usar a atuação do segundo tempo do jogo de domingo para trabalhar a cabeça dos atletas e mostrar o que ele quer em campo.

"O Palmeiras tem que jogar como protagonista. Melhoramos em relação ao jogo passado, mesmo enfrentando um grande rival. Acredito que em breve, o Palmeiras vai ser um time importante e vai melhorar não só a atuação, como os resultados", assegurou.

Para o jogo contra o Avaí, quarta-feira, Gareca deve escalar um time bem diferente. Ele pretende levar a campo apenas quem estiver 100% fisicamente e pode poupar alguns jogadores.