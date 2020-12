Apesar da derrota, Guga segue confiando no título do Atlético: 'Nada perdido'

O lateral-direito Guga mostrou abatimento com a derrota para o São Paulo por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Morumbi, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas continuou acreditando em um possível título do Atlético Mineiro.

"Ainda não tem nada perdido. Temos grandes chances de buscar a primeira colocação e conquistar o título. Precisamos colocar a cabeça no lugar e treinar cada vez mais forte para nos reerguer e buscar a liderança", falou o lateral.

Guga também analisou o jogo realizado pelo Atlético. Com uma formação com três zagueiros, o time mineiro foi dominado no primeiro tempo. Na etapa final, perdeu Allan, expulso, e viu a equipe paulista se impor para assegurar a vitória por 3 a 0.

"Complicado. Sabíamos que era um jogo extremamente decisivo. Sofremos o primeiro gol em um lance que trabalhamos muito durante os treinos. Tínhamos na cabeça a obrigação de encurtar os espaços, mas falhamos. No segundo tempo, estávamos melhores, perto de empatar, porém, faltou cabeça para nosso time", finalizou.

A derrota fez o Atlético ficar com 46 pontos, na segunda colocação e sete pontos atrás do São Paulo. Vale lembrar também que o Flamengo, terceiro colocado, soma 45 e tem dois jogos a menos do que a equipe mineira.

O time de Sampaoli tem agora dez dias para trabalhar visando o jogo contra o Coritiba em 26 de dezembro, às 17h, no Mineirão, pela 27.ª rodada.