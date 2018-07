Apesar da derrota, Mano põe o Corinthians na briga por títulos

Mano Menezes pegou pesado com seus jogadores após a partida ruim em Salvador, numa Fonte Nova de gramado perfeito para a prática do futebol. Ocorre que os jogadores do Corinthians abusaram do erro de passes e deixaram o treinador bravo na beira do campo, com pouquíssimos torcedores (5.700). Mesmo com a derrota de 1 a 0 para o Bahia, Mano destacou a boa fase do time nas competições do semestre. Para ele, o Corinthians continua com boas chances de ganhar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

A confiança, no entanto, não o faz deixar de criticar o comportamento da sua equipe em Salvador. "Não penso que o Corinthians tecnicamente seja uma equipe que não consiga acertar passes. como se viu. O jogo com o Bahia foi uma exceção, não é uma preocupação minha. A equipe esteve embolada, isso tirou a tranquilidade dos jogadores", disse. "O Corinthians está na briga pelas duas competições. Não está jogando o melhor futebol, como as equipes que estão na ponta do Nacional, mas está aí. Então, se crescer, melhorar, vai buscar o título até o fim."

O Corinthians também terá de responder aos patrocinadores e televisão sobre o fraco futebol demonstrado no torneio, como começa a cobrar a Globo, que pediu um encontro com os clubes para questionar, entre outras coisas, sobre um futebol ruim e fraco, mal-jogado, e pedir por um trabalho mais vistoso e bem treinador. A emissora coloca-se, pela primeira vez, na condição de patrocinadora dos jogos e quer exigir melhores partidas, com mais qualidade em campo. Até porque ela paga milhões de reais aos clubes por temporada para ter o direito de transmissão das partidas.

Mano acha que a atuação ruim do Corinthians em Salvador, inclusive, com gol contra de Guilherme Andrade, não representa o que o time vem fazendo desde que ele assumiu o seu comando, no começo do ano. O Corinthians é quarto colocado no Brasileirão, com 24 pontos.