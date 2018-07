Apesar da derrota, Marcelo Oliveira vê evolução no Vasco Depois de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Vasco teve a chance de encerrar o jejum diante do Botafogo, na última quinta-feira, mas após abrir 2 a 1 de vantagem permitiu a virada no fim do jogo. O resultado negativo, no entanto, não impediu que o técnico Marcelo Oliveira fizesse uma análise positiva da equipe. Ele só lamentou os erros e as oportunidades perdidas.