Apesar da derrota na estreia, Bósnia mostra confiança Estreante em Copa do Mundo, a Bósnia-Herzegovina está longe do sentimento de frustração pela derrota no Maracanã para a Argentina, quando abriu sua participação na competição. Pelo contrário, o grupo acredita que pode sonhar com algo positivo após o placar apertado contra uma das seleções mais cotadas para levar o título.