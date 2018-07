Apesar da derrota nos EUA, Tite fica satisfeito com o Corinthians

Apesar da derrota por 1 a 0 para o Colônia, nesta quinta-feira, Tite gostou do rendimento do Corinthians no ESPN Wide World of Sports Complex, em Orlando. Na avaliação do treinador, a equipe apresentou ritmo de jogo surpreendente para quem voltou das férias há apenas dez dias. Enquanto o Alvinegro inicia a temporada, o Colonia já está no meio do Campeonato Alemão.

"Tem a responsabilidade do resultado, sim. Porém o processo que antecede é o desempenho. Em termos técnicos e velocidade do jogo, foi acima do que eu imaginava. O time ia procurar tocar mais para poder equilibrar, mas o gol proporcionou um ritmo maior. Nesse aspecto foi bom", disse o treinador.

Tite só não gostou do rendimento da equipe no começo do jogo e o fato de a equipe ter sofrido um gol tão rápido, logo aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Peszko recebeu nas costas de Gil e, de frente para o gol, não teve muito trabalho para vencer Cássio. "O início nosso não foi bom, com erros excessivos de passes e triangulações que não aconteceram. Depois do gol, teve mais naturalidade", disse.

O Corinthians encerra neste sábado, às 16h (de Brasília), a sua participação na Florida Cup contra o Bayer Leverkusen, em Jacksonville. O Alvinegro tentará se recuperar da derrota por 1 a 0 sofrida para o Colonia na quinta-feira, mas Tite deve repetir a estratégia do primeiro jogo, quando usou um time em cada tempo - apenas o goleiro Cássio permaneceu em campo na etapa final porque o reserva Walter está machucado. "Vai depender da resposta dos atletas. Não gostamos de perder, mas sabemos analisar desempenho e saúde dos atletas. Mesmo na ânsia de vencer, tenho de ter responsabilidade."