Apesar da derrota para o Flamengo, Cuca elogia Atlético-MG: 'Saímos energizados'

A derrota para o Flamengo, por 1 a 0, neste sábado, no Maracanã, não diminuiu a confiança do técnico Cuca, do Atlético-MG. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador elogiou sua equipe e afirmou que ela precisa estar energizada para o duelo de quarta-feira, às 21 horas, diante do Grêmio, no Mineirão.

"Temos de sair energizados daqui porque precisamos estar prontos para quarta-feira. Tivemos o controle geral da partida. Tivemos uma boa partida, bola na grave no primeiro tempo, no segundo, então merecíamos um melhor resultado", disse o treinador.

Cuca também destacou o fato de o Atlético-MG ter conseguido fazer o Flamengo alterar a sua característica de jogo. "É muito difícil um time vir ao Maracanã e ter mais posse de bola que o Flamengo. Finalizamos mais e eles acharam um gol. Depois recuaram e souberam administrar o placar."

O técnico atleticano criticou a postura "passiva" do árbitro Anderson Daronco. "Não reclamo o que o Flamengo fez, eu também já fiz coisas do meu jeito, então não tem de chorar nada." Cuca não quis polemizar sobre a confusão ocorrida no vestiário após a partida, quando teria agredido um segurança do clube carioca. "Isso é coisa de sangue quente. Não cabe falar sobre isso e é uma coisa que vamos resolver internamente."