Apesar da derrota, Patrick sai satisfeito com luta do Internacional

Com gol relâmpago sofrido para o Atlético-MG, o Internacional foi derrotado por 1 a 0 nesta quarta-feira à noite, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o resultado negativo, o meia Patrick elogiou a intensidade do jogo, mas lamentou a falta de finalizações do time.

"Jogo bom, né? Jogo disputado. Intensidade alta. Tivemos oportunidade de fazer dois gols claros no segundo tempo, mas infelizmente não concluímos em gol e isso dificulta o resultado da partida", analisou.

Apesar disso, Patrick elogiou o comportamento do Internacional, valorizou o adversário e disse sair satisfeito com a luta do elenco. "A equipe se comportou muito bem, contra um adversário muito forte. Criamos jogadas, infelizmente não fizemos o gol, mas ficamos satisfeitos com a luta", completou.

O Internacional buscava sua segunda vitória para confirmar reação no torneio. Com quatro pontos, está no meio da tabela e agora volta a campo no domingo, às 16h, novamente no Beira-Rio, onde enfrenta o Ceará pela quinta rodada.