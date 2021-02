Apesar da derrota, Vinicius festeja a chance de atuar como titular no Palmeiras

Há quase 15 anos no Palmeiras, o goleiro Vinicius teve a segunda oportunidade para atuar como titular no time, nesta quarta-feira, diante do Coritiba, no Paraná. Apesar da derrota, por 1 a 0, o atleta, de 26 anos, mostrou qualidades, ao fazer duas belas defesas e festejou a oportunidade.

"Estou há bastante tempo no clube, feliz por voltar a atuar pelo Palmeiras. Tem dois grandes goleiros aqui, admiro muito os dois", disse Vinicius, que herdou a vaga na equipe depois que o titular Weverton foi poupado e o primeiro reserva Jailson ficou de fora do jogo por ter tido contato com um familiar contaminado com a covid-19.

Em uma equipe repleta de reservas, pois o técnico Abel Ferreira poupou vários titulares para o jogo de sexta-feira contra o São Paulo, Vinicius reconheceu que a atuação não foi boa no Couto Pereira. "Nossa performance não foi o que a gente esperava, vamos trabalhar cada vez mais", disse o goleiro. "O grupo está concentrado, agora é procurar fazer um bom jogo na próxima partida. A gente se cobra muito no dia a dia, procura evoluir."

Por causa da disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras teve alguns jogos do Brasileirão adiados e ainda tem três partidas a realizar na competição nacional. Depois do São Paulo, o atual campeão da Libertadores vai enfrentar o Atlético-GO na segunda-feira e o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no dia 25.

Depois o time fecha a temporada 2020 ao disputar as finais da Copa do Brasil diante do Grêmio. O primeiro duelo será dia 28 e o segundo no dia 7 de março.