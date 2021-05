Apesar da goleada, Cuca diz que Atlético-MG tem 'muito a evoluir'

A goleada do Atlético-MG sobre o Cerro Porteño-PAR, por 4 a 0, na noite desta terça-feira, no Mineirão, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, foi comemorada por Cuca. O treinador, porém, não se empolgou com o bom momento vivido pelo time.

Invicto há seis jogos, o Atlético-MG emplacou a quarta vitória seguida. Além disso, são sete gols marcados e nenhum sofrido nas últimas duas partidas. O treinador, porém, acredita que o time ainda tem muito o que evoluir.

"A gente tem muito a evoluir, muito a crescer ainda. Quando você ganha, não quer dizer que está tudo certo e não precisa mais evoluir em nada. A gente tem muita coisa a corrigir e tentar crescer ainda como equipe", afirmou o treinador.

Destaques na vitória sobre o Cerro Porteño-PAR, Savarino e Hulk foram elogiados pelo treinador. O atacante marcou dois gols e chegou a seis na temporada, sendo o principal goleador do Atlético-MG. "Eles têm aproveitado bem. O gol do Savarino foi uma prova disso. As roubadas de bola e os arranques do Hulk também têm melhorado e evoluído muito. A gente está muito contente com eles", elogiou Cuca.

As atenções do Atlético-MG agora estão voltadas para o Campeonato Mineiro. No sábado acontece o segundo jogo da semifinal contra o Tombense, no Mineirão. Na ida, vitória alvinegra por 3 a 0.