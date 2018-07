Apesar da lesão, Rodrigo Caio diz que ano foi muito bom

Rodrigo Caio precisou passar por uma cirurgia em agosto, após sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo. Assim, ficou sem jogar desde então - e também deve perder o começo da próxima temporada. Apesar disso, ele fez um balanço positivo do seu ano, por ter se firmado como zagueiro no São Paulo e por conquistar seu espaço na seleção brasileira Sub-21.

Polivalente, Rodrigo Caio passou a ser escalado pelo técnico Muricy Ramalho como zagueiro e deu resultado, virando titular absoluto da defesa são-paulina. Assim, chegou à seleção brasileira Sub-21, sendo eleito o melhor jogador da conquista do Torneio de Toulon, em maio, na França. Por tudo isso, o garoto de apenas 20 anos avalia que teve "um ano muito bom".

"No geral, acho que foi um ano muito bom. Claro, fora a lesão, tiro as coisas boas que 2014 reservou para mim. Estava em um momento bom e feliz no clube. E o campeonato com a seleção foi um momento especial também", disse Rodrigo Caio, em entrevista ao site do São Paulo. "Infelizmente uma fatalidade me tirou da maior parte do Brasileiro, mas as coisas boas ao longo do ano estão acima disso."

"Fico feliz com a minha participação no primeiro semestre e, por isso, quero voltar mais forte em 2015. A minha recuperação tem sido muito boa. Espero que seja um ano bom não só para mim, mas para o time. A equipe já mostrou que é forte e qualificada para brigar por títulos. E temos condições para fazer isso", afirmou Rodrigo Caio, que ainda deve ficar mais três meses em recuperação.