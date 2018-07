Manoel esquece má fase: 'Não tem time melhor que o nosso'

O zagueiro Manoel vê a estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil como a oportunidade de a equipe retomar o bom futebol e também reagir na temporada 2015 - nesta quarta-feira, o time mineiro visita o Palmeiras, no Allianz Parque, no jogo de ida das oitavas de final.

"Não tem equipe melhor que a gente. Não vem acontecendo aquilo que a gente esperava. Os resultados não estão acontecendo. Até a Copa do Brasil temos esse intervalo, vamos pensar bem para mudar tudo e sair dessa situação (do Campeonato Brasileiro). Com o time que temos, tínhamos que estar em um lugar melhor", disse o jogador.

Apesar de viver pior momento que o Palmeiras no Brasileirão, o Cruzeiro levou a melhor quando as equipes se enfrentaram no primeiro turno: 2 a 1, no Mineirão. "A Copa do Brasil é uma competição diferente. Um gol fora de casa é muito importante. Conseguimos uma grande vitória contra eles aqui dentro de casa. A gente espera estar bem concentrado, entrar firme na partida para fazer um gol fora", comentou.

Por fim, Manoel pediu à equipe que pressione o adversário mesmo em São Paulo, e que busque a vitória para dar tranquilidade na partida de volta, no Mineirão. "O Cruzeiro é uma equipe grande, tem que entrar para vencer em qualquer campeonato. O jogo contra o Palmeiras é muito importante. Precisamos pontuar no Brasileiro também. Todo mundo tem que estar à disposição, entrar forte, porque quem entrar tem que ir bem. A gente tem um grupo forte que pode jogar várias competições sim. Uma vitória dá mais moral para a equipe. Vamos em busca da vitória para entrar firme contra o Corinthians (pelo Brasileirão, no domingo)", concluiu.