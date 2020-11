Apesar da nova derrota, Léo Matos confia em recuperação do Vasco no Brasileirão

O Vasco chegou ao sexto jogo sem vitória e para piorar entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, o lateral-direito Léo Matos lamentou o novo revés, mas também preferiu mostrar confiança na reabilitação do time.

Léo Matos disse que os jogadores tinham plena confiança no resultado positivo, principalmente pela classificação diante do Caracas, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana. O jogador disse que a derrota não era esperada, mas que o time tem condição de reverter o atual momento.

"Infelizmente é uma derrota dentro de casa, um resultado que não podia ter acontecido nesse momento. Nós tínhamos total confiança que podíamos conseguir um bom resultado nesse jogo, até porque viemos de um bom jogo, uma classificação. Mas é partir para a próxima. Falta ainda bastante campeonato, a metade ainda", comentou.

O lateral-direito ainda comentou sobre a postura do time e viu evolução em relação aos últimos jogos. "Comportamento da equipe foi muito bom, no meu ponto de vista. Muito disciplinado defensivamente, faltaram alguns detalhes quando a gente roubava a bola. Mas é trabalhar. Ver o que nós erramos. Resultado não foi bom, mas vejo que estamos em evolução", completou.

Com a derrota, o Vasco ficou com os mesmos 19 pontos e caiu para a 17.ª posição. O seu próximo jogo será contra o Sport, no próximo sábado, no Recife.