Em ótima fase, Corinthians mantém foco para continuar na liderança

Com 19 pontos nas primeiras sete rodadas, o Corinthians atingiu uma pontuação impressionante, equivalente ao início do Campeonato Brasileiro de 2011, quando o time se sagrou campeão nacional. Mesmo com aproveitamento atual de 90,5% dos pontos disputados, com seis vitórias, um empate e nenhuma derrota, os jogadores corintianos não se deixam levar para empolgação da boa fase.

“A gente sempre almeja coisas grandes. Esse grupo tem persistência e sempre acredita, por mais difíceis que sejam as partidas. Sempre tivemos persistência, e pensamos jogo a jogo, não adianta olhar estatística, se isso ou aquilo aconteceu em outros anos. Estamos em 2017. Estar em primeiro lugar não quer dizer se seremos campeões”, comentou o goleiro Cássio.

No momento, o Corinthians é a equipe a ser batida na temporada. Além da liderança no Brasileirão, o time não perde há 20 partidas e, em mais da metade dos confrontos no ano, sua defesa não foi vazada. Hoje, tem sobras de ponto na classificação.

Apesar da boa fase, a intenção é não diminuir o ritmo para não perder o embalo. Para o goleiro Cássio, o momento especial não é a resposta a quem achava que o Corinthians era a ‘quarta força’ do futebol paulista.

“É muito legal estar entre os primeiros, isso é fruto do nosso trabalho, mas não tomamos isso como algo para jogar na cara de quem criticou nossa equipe, de maneira alguma. Só nos preocupamos com nós mesmos, para fazermos o melhor. Queremos ser competitivos e pensar jogo a jogo. O time mostra consistência, estamos no meio do ano e os resultados são fruto do nosso trabalho”, comentou.

Hoje, o lateral-direito Fagner e o meia Rodriguinho já vão participar do treino da equipe. Eles estavam com a seleção brasileira na Austrália e podem reforçar o Corinthians no jogo de domingo, com o Coritiba.