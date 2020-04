Apesar da pandemia, Tajiquistão, Bielo-Rússia, Nicarágua e Burundi têm futebol

Enquanto o mundo do esporte permanece parado, adiando ou cancelando competições por causa da pandemia do coronavírus, Tajiquistão, Bielo-Rússia, Nicarágua e Burundi têm jogos previstos, neste fim de semana, por seus campeonatos nacionais.

Esses países registraram casos de covid-19, mas não consideram necessário parar com as disputas esportivas. Na Nicarágua e Tajiquistão os jogos são disputados com portões fechados, enquanto Burundi e Bielo-Rússia são abertos.

Neste sábado, um duelo importante em Burundi reuniu o líder Le Messager Ngozi diante do Vital'O, pela 27.ª rodada. Com o empate sem gols, o primeiro colocado foi a 55 pontos, contra 41 do rival.

Na Bielo-Rússia, pela terceira rodada, mais um duelo sem gols entre Shakhter Soligorsk e Neman Grodno, equipes que dividem a quinta colocação no campeonato, com quatro pontos ganhos.

Municipal Jalapa (quarto colocado) e Chinandega (sexto) fazem o clássico da 13.ª rodada, neste domingo, na Nicarágua. Em outro duelo, o Walter Ferretti (quinto) terá pela frente o vice-líder Esteli. A liderança é do Manágua.

No Tajiquistão, a disputa da Supercopa vai reunir, neste domingo, Istiklol e Judzhand, respectivamente, primeiro e segundo colocados do campeonato nacional. O Estádio Central Republicano (Pamir), para 20 mil espectadores, estará vazio.