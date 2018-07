Apesar da vantagem, Renato e David Braz projetam Santos ofensivo

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o volante Renato e o zagueiro David Braz indicaram que o Santos será ofensivo na partida desta quinta, às 21h45, na Vila Belmiro, diante do Atlético Paranaense, no segundo encontro entre os clubes pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Ambos os atletas foram enfáticos ao afirmar que a vitória por 3 a 2 obtida na partida de ida, em Curitiba, não deverá provocar uma mudança na forma de atuar da equipe.

"A postura tem que ser a mesma dos últimos jogos - já são 11 jogos sem perder -, em busca da vitória. Sabemos que temos uma vantagem, mas não podemos pensar em jogar com ela. Temos que procurar neutralizar a equipe forte do Atlético Paranaense, que vive um bom momento, vem de três vitórias", garantiu o zagueiro David Braz.

Renato, de 38 anos, também destacou a ascensão do time rubro-negro paranaense nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro - triunfos contra Vasco, Avaí e Palmeiras - e a confiança que os bons resultados trazem aos jogadores. O meio-campista também enfatizou a necessidade de o Santos incorporar o espírito da competição para obter a vaga.

"A equipe tem que manter o mesmo nível, a mesma intensidade dentro da Vila Belmiro. Contando sempre com o apoio do torcedor, que a gente sabe que vai ter. E o espírito é o de Libertadores. Sabemos que vai ser um jogo complicado. Apesar dessa vantagem do primeiro jogo, não está decidido. Então, o Santos entra em campo em busca da vitória", analisou Renato.

O volante, que se recupera de uma mialgia (dor muscular) e ainda é dúvida para o embate, mostrou otimismo ao analisar as chances de estar em campo na quinta e ajudar o time santista a confirmar a classificação para as quartas de final do torneio sul-americano.

"Me encontro bem, muito melhor. Nesse tempo, a gente esteve fazendo os tratamentos juntamente com os fisioterapeutas. Me encontro bem. Vamos treinar para ver se sinto alguma coisa ou não para que eu possa ter condição de jogo. Mas isso vai depender dos treinamentos", ressaltou Renato.

O elenco do Santos treina na tarde desta quarta no CT Rei Pelé. O técnico Levir Culpi deverá contar com os principais jogadores para o duelo contra o Atlético-PR. O lateral-direito Victor Ferraz, os zagueiros David Braz e Lucas Veríssimo e o lateral-esquerdo Zeca estão confirmados no time, assim como o meia Lucas Lima.

A grande novidade na equipe poderá ser o nome do atacante Nilmar entre os relacionados pelo treinador. O jogador, inscrito na Libertadores na terça, fez um trabalho de recuperação física e muscular depois de ficar um período inativo no Al Nassr, da Arábia Saudita - ele não atua em partidas oficiais desde maio do ano passado.