Apesar da vitória, Larghi diz que desfalques justificam má atuação do Atlético-MG

Apesar da vitória por 2 a 0 sobre Paraná em casa, o técnico do Atlético-MG, Thiago Larghi, precisou justificar o sufoco que a equipe passou na partida. O adversário finalizou quase três vezes mais - 17 a 6 - e fez do goleiro Victor o melhor jogador em campo.

"Tivemos dificuldades na montagem do time devido a jogadores suspensos e a perda do Gabriel (gripado) de última hora. Também tivemos pouco tempo de preparação. Não foi o melhor futebol, mas conto com a torcida para compreender que a equipe jogou para vencer, para conseguir os três pontos e no final deu tudo certo", afirmou o treinador.

Para a partida, além do zagueiro Gabriel, o treinador não contou com Matheus Galdezani e Luan, suspensos. Larghi também destacou a atuação do Paraná, antepenúltimo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. "Eles fizeram um grande jogo. Mas a gente soube se portar, soube ter o espírito coletivo para fazer o resultado. Nosso time foi guerreiro e soube vencer a partida", emendou.

O triunfo levou o Atlético-MG aos 26 pontos, na terceira colocação. E o próximo jogo do time será na segunda-feira, na Fonte Nova, diante do Bahia. Para a partida, o treinador deverá contar com o retorno de Cazares. O meio-campista será reintegrado à equipe após a negociação com o Shabab Al Ahli Dubai Club, dos Emirados Árabes, não ter dado certo.

"Como tinha uma negociação em curso, era prudente não expor o jogador a uma possível lesão. Agora parece que o negócio está para não concretizar. Não concretizando, e ele tendo interesse, é muito bem vindo. É um jogador com muito potencial. Se esforçando, tem espaço no time, sim", finalizou Larghi.